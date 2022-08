LETTERA DA BALLABIO: “UN SINDACO COERENTE NON CONFONDE L’APPARTENENZA AL PARTITO CON I PROPRI DOVERI”

Data pubblicazione 26 Agosto 2022

…“Questi sono i fatti. L’assurdo è che ci siano alcuni ballabiesi che la pensano come me ma mi dicono che temono di esporsi a insulti di certa claque manifestandolo. Quindi, ben vengano le critiche, ma chi ha offeso dovrà risponderne”. Cito in apertura di questa lettera la chiusura dell’articolo di un ex sindaco, perché quello che è stato scritto mi offende nel profondo, ma non offende solo me, di certo so che si sentirebbe offeso anche mio nonno Luigi, e come lui tutte le persone che hanno combattuto, e moltissime sono state uccise, per sconfiggere il fascismo e i fascisti e grazie alla sconfitta di quel regime oggi abbiamo a disposizione una COSTITUZIONE ITALIANA. Costituzione sulla quale il Sindaco deve giurare!