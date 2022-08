Data pubblicazione 26 Agosto 2022

PRIMALUNA – Inizierà lunedì 5 settembre il torneo serale di tennis sui campi del club di Primaluna, da poco in mano alla nuova gestione. Tutti gli incontri si giocheranno al meglio dei 3 set (terzo set col super tie-break a 10 punti).

La scadenza per le iscrizioni è fissata per le 21 di sabato 3 settembre. Per info e prenotazioni è possibile contattare Alessandro 347 967 6812, Giancarlo 349 459 6192 e Federico 349 306 8715.