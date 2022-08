“STRADA DELLE TRE VALLI”: TRA SEGRETI E DISCREZIONE, RISPUNTERÀ DOPO LE ELEZIONI DI SETTEMBRE?

Data pubblicazione 30 Agosto 2022

Caro Direttore, spulciando nella risposta che il comune di Fuipiano Valle Imagna, in quel di Bergamo ma confinante con il lecchese municipio Morteronese, ha fornito a una interrogazione della minoranza consigliare nel marzo di quest’anno, par di capire, che da quelle parti e del tutto legittimamente ci sia l’intenzione di continuare il milionario percorso burocratico e politico fino alla realizzazione della cosiddetta e ormai chiacchieratissima “Strada delle tre valli“.

Pur essendo passati ormai sei mesi e visto che siamo alle porte della campagna elettorale per le consultazioni regionali di primavera, la tematica è sempre attuale e verosimilmente tornerà in auge non appena saranno archiviate le elezioni politiche del 25 settembre che per ora stanno calamitando la nostra attenzione.

Leggendo qua e là “si scoprono” conferme e chicche interessanti. Ad esempio che: “A favore si erano espressi, già prima di Natale, anche alcuni amministratori della Valle Imagna e Valsassina”. Alla cosa, e un po’ stranamente, i diretti interessati, non hanno fatto molta pubblicità visto e considerato che in Valsassina lo si è poi saputo solo grazie a ben documentate “indiscrezioni giornalistiche” della sempre informatissima ValsassinaNews.