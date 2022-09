CALCIO, MERCOLEDÌ DI COPPA PER IL CORTENOVA. ARRIVA L’ALTO LARIO

Data pubblicazione 7 Settembre 2022

CORTENOVA – Prima sfida tra le mura amiche del Centro Sportivo Todeschini questa sera alle 20.30 per la prima squadra del Cortenova, che ospiterà l’Alto Lario nel secondo turno di Coppa Lombardia. Valsassinesi chiamati al riscatto dopo la deludente prestazione del weekend, quando il Grosio si è imposto con un netto 4-2.

I segnali principali si attendono soprattutto dalla fase difensiva, troppo vulnerabile nella lunga trasferta valtellinese.

Un test molto importante per il team del centro Valle, soprattutto nell’ottica dell’inizio di campionato, in programma per questa domenica, 11 settembre. Ospite a Cortenova ci sarà il Rovagnate, dato tra le favorite nel girone C di Prima Categoria.

RedSpo