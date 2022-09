CORTABBIO, WEEKEND DI FESTA: PROCESSIONE, GONFIABILI E TANTA MUSICA

Data pubblicazione 8 Settembre 2022

PRIMALUNA – Giorni di gioia ed allegria per la frazione di Cortabbio, con il classico appuntamento della festa patronale di Maria Bambina.

Dopo il falò “bagnato” di ieri sera, il programma di oggi prevede alle 15:30 il rosario con la processione per le vie del paese accompagnata dal Corpo Musicale Santa Cecilia. Segue la benedizione della Madonna.

Alle 16:30 più tardi spazio al divertimento dei bambini, con i giochi gonfiabili. All’ora di cena invece tocca alla serata danzante con il gruppo “This Aster” ai giardinetti di Cortabbio, accompagnata dalla classica degustazione di piatti tipici.

In programma per domani, venerdì 9 settembre, alle 18 la Santa Messa, mentre il sabato sera sarà all’insegna della musica e del divertimento con la “Nòcc de Cortabi“, organizzata dagli amici degli “Asnin de Cortabi” e dagli alpini. La serata prevede la classica cena alle 19, con il dj set dalle 22 con DJ Pinko e Striker. A seguire la spaghettata finale per tutti i presenti.

RedPri