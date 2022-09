CALCIO/LECCO-PERGOLETTESE, TACCHINARDI: “SUDIAMOCI LA MAGLIA!”

Data pubblicazione 9 Settembre 2022

LECCO – Nella conferenza di vigilia di Lecco-Pergolettese mister Alessio Tacchinardi ha subito parole per tifosi e società. “La tifoseria ci ha dato una carica incredibile, un entusiasmo che i ragazzi devono ricordare per tutta la stagione” ha commentato, per poi ringraziare la famiglia di Nunno per gli arrivi di Eusepi e Galli, in particolare per quest’ultimo che “me lo ricordo nel Monza è un giocatore importante e nonostante gli ultimi due anni in difficoltà mi fa piacere che sia a disposizione”.