CASARGO, PROSEGUE FINO AL 30 SETTEMBRE IL CANTIERE SULLA PROVINCIALE

Data pubblicazione 12 Settembre 2022

CASARGO – La Provincia di Lecco ha prorogato fino al 30 settembre le limitazioni al transito lungo la Strada Provinciale 67 “dell’Alta Valsassina e Valvarrone” nel territorio comunale di Casargo.

Il cantiere tra il chilometro 5+300 circa (intersezione con via Scuri) e il chilometro 5+800 circa (intersezione con via Provinciale) riguarda “lavori di regimazione idraulica, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi in località Torrente Spirsol a monte della Sp 67, Valle Brocca, Valle delle Quaglie, valle dell’impluvio denominato Canale di Pezzo e Valle Fontana”.

Sino a venerdì 30 settembre dunque saranno mantenuti il senso unico alternato della Sp 67, gestito da impianto semaforico, dalle 18 del venerdì sino alle 8 del martedì e la chiusura al transito della Sp 67 dalle 8 del martedì sino alle 18 del venerdì.

In copertina, immagine di repertorio