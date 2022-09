PASSEGGIATA SULLA ‘TRE VALLI’. “ASFALTO IN ALTA MONTAGNA? PROPRIO NO!”

Data pubblicazione 16 Settembre 2022

Nella tarda primavera del 2012 con un paio di amici appassionati di montagna, partendo da Quindicina di Pizzino in Val Taleggio, provincia di Bergamo, ci siamo concessi una tre giorni non-stop sui monti di casa proprio nella zona che sarebbe oggigiorno diventata lo scenario cultural-geografico-ambientale della sempre più conosciuta ma poco o nulla apprezzata “Strada delle tre Valli” che nelle intenzioni dei proponenti dovrebbe migliorare se non risolvere, come per incanto, tutte le pendenti problematiche dei territori di montagna attraversati e che da tempo immemore attendono invece di essere affrontate in modo organico e dunque avviate a concreta soluzione.

Il primo giorno, transitando nei pressi del Monte Aralalta che domina un’ampia e incontaminata conca erbosa, in compagnia di caprioli e coturnici ci siamo diretti per il pernottamento verso i Piani di Artavaggio facendo tappa sulla cima del Sodadura, raggiungendo il giorno successivo lo Zucco di Maesimo e per facile sentiero il Passo della Culmine di San Pietro, ancora in Valsassina. Successivamente, lunga scarpinata sullo sterrato che conduce alla Forcella d’Olino e poi ancora lungo i più conosciuti sentieri del Resegone…