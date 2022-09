SCI D’ERBA: PER ANTONELLA MANZONI ALTRO TITOLO ASSOLUTO, LO JUNIORES SCHIAVETTI BRONZO TRA I SENIOR

Data pubblicazione 20 Settembre 2022

TAMBRE (BL) – Si arricchisce di un altro titolo italiano la bacheca di Antonella Manzoni che a Tambre si è imposta tra i pali stretti nella gara valida per il tricolore. La veterana dello sci d’erba – portacolori del Valsassina Ski Team – ha poi chiuso al secondo posto nel supergigante valido per i campionati italiani, specialità che è valsa il terzo gradino del podio nella categoria senior a Nicolò Schiavetti, ancora in età da juniores.

Lorenzo Gritti ha vinto il supergigante maschile per la categoria senior valevole per i campionati italiani, andati in scena a Tambre. Il 37enne bergamasco si è issato sul gradino più alto del podio con il tempo di 38?32, piegando la resistenza di Filippo Zamboni (39?12) e Nicolò Schiavetti (39?31). Quarto classificato Davide Saviane, seguito da Daniele Buio, Roberto Cerentin, Alex Galler, Nathan Seganti, Michael Bertagno e Nicholas Anziutti a chiudere i primi dieci classificati.

Nelle senior donne è Margherita Mazzoncini, già splendida quest’anno nella specialità sul massimo circuito, ad aggiudicarsi il titolo tricolore col tempo di 41?04. Seconda Antonella Manzoni (42?44) e terza classificata Federica Milesi (44?61). Chiudono la classifica Chiara Milesi e Federica Libardi. Per la categoria U16 femminile Lisa Lucchese davanti a tutte in 46?55, tallonata da Elena Ieri e Noemi Oettl.

Assegnato anche il titolo italiano slalom che, nel maschile, è andato a Filippo Zamboni, già medaglia iridata ai Mondiali di Stitna Nad Vlar 2021. Il 21enne ha fermato il cronometro sul tempo complessivo di 53?25. Secondo Daniele Buio per soli 0?10 mentre al terzo posto troviamo Lorenzo Gritti (53?44). Le prime dieci posizioni sono state occupate, in quest’ordine, anche da Nicolò Schiavetti, Davide Saviane, Nathan Seganti, Michael Bertagno, Alex Galler, Nicholas Anziutti e Nicolò Pettini. Undicesimo Otto Pasini.

Antonella Manzoni è la vincitrice del titolo femminile col tempo di 1’00?27. Seconda posizione a Margherita Mazzoncini (1’03?67) e terza Federica Milesi (1’04?23). Chiudono la classifica Federica Libardi e Chiara Milesi.

I titoli U16 sono andati per i ragazzi a Luca Loranzi con al secondo posto Bryan Agostini e terzo Alessio Loranzi; le ragazze hanno visto il primo posto occupato dalla “solita” Lisa Lucchese seguita da Gaia Cassone e Noemi Oettl.