CON 8 PAESI VALSASSINESI E DUE DEL LAGO CRESCE A 41 IL NUMERO DEI COMUNI DELL’AREA INTERNA ‘ALTO LAGO DI COMO VALLI DEL LARIO’

VALSASSINA – Cresce, anche su impulso di Regione Lombardia e grazie al tour di presentazione della Strategia per le Aree Interne e dell”Agenda del Controesodo’, l’Area Interna ‘Alto Lago di Como Valli del Lario’ che passa da 31 a 41 Comuni superando i 50.000 abitanti.

A dire sì all’ingresso nell’Area Interna per il periodo 2021-2027 sono i Comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno, Introbio, Moggio, Morterone, Pasturo, Perledo, Primaluna e Varenna.

Lo fa sapere l’assessore regionale a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori sottolineando come “l’adesione di nuovi Comuni all’Area Interna testimonia la validità della Strategia e l’importanza dell’attenzione che Regione Lombardia rivolge a tutti i suoi territori”.

“Un successo – commenta il sottosegretario con delega allo Sport, Grandi Eventi e Olimpiadi 2026 Antonio Rossi – che sottolinea l’importanza del grande lavoro di Regione Lombardia per questa parte del territorio. Le zone del Lago di Como hanno una potenzialità che va sfruttata e ampliata. In questo senso ascoltiamo le necessità territoriali e lavoriamo per dare risposte concrete ai cittadini”.

