COLICO, TUTTO PRONTO PER IL 14° GIRO DEI MONTECCHI

Data pubblicazione 22 Settembre 2022

COLICO – Mancato negli ultimi due anni causa Covid, è ai nastri di partenza per domenica 25 settembre a Colico la quattordicesima edizione del Giro dei Montecchi. Grande attesa per la gara podistica non competitiva, organizzata dall’associazione sportiva Runners Colico. La classica del Lario prevede 8 chilometri interamente pianeggianti ed è aperta a tutti: bambini, atleti tesserati Fidal e famiglie compresi.

Si svolge lungo un percorso storico naturalistico di rara ed ineguagliabile bellezza: Pian di Spagna, lungo Adda, Forte Fuentes e Forte Montecchio. Tempo massimo di percorrenza due ore.