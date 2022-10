MOGGIO, NEL WEEKEND L’EVENTO ‘PROFUMI & SAPORI D’AUTUNNO’

Data pubblicazione 6 Ottobre 2022

MOGGIO – Nello stesso fine settimana in cui è in programma l’evento ‘Premana rivive l’antico’ , l’8 e il 9 ottobre, a Moggio va invece in scena ‘Profumi & sapori d’autunno’, organizzato dal Comune e dall’Unione Commercianti Lecchesi. Un’occasione per degustare le delizie della cucina di montagna e delle cantine d’Italia.

Si comincia sabato 8 alle 15 con la Castagnata e merenda per tutti nel centro del paese. Tantissimi giochi in legno invaderanno le vie di Moggio. L’obiettivo è rivivere insieme i bei momenti, quando la gioia dei bambini si mescolava alla saggezza delle tradizioni antiche. In piazza Pradello ci sarà poi la Fattoria Didattica per grandi e piccini, con protagonisti proprio gli animali della fattoria: galline, conigli, pecore, capre, mucche, cavalli e asini. Appuntamento dalle 14 alle 18 di sabato e dalle 11 alle 17 di domenica.

‘Profumi & sapori d’autunno’ prosegue e si conclude domenica 9 ottobre. Alle 10 la distribuzione dei kit di degustazione in piazza Cavour; quindi alle 10:30 la presentazione della manifestazione e le proposte di degustazione dei commercianti di Moggio. Alle 11 cominciano le degustazioni vere e proprie: ognuna costa 4 euro.