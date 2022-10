ALTA VALLE, AVVISO PER GLI EX ASSISTITI DEL DOTTOR MENGA

Data pubblicazione 15 Ottobre 2022

CASARGO – Nella settimana dal 14 al 21 ottobre l’assistenza sanitaria primaria ai pazienti del dottor Antonio Menga, la cui attività è cessata in data 30 settembre, viene assicurata mediante l’attività dell’Ambulatorio Medico Territoriale.

A Casargo, all’ambulatorio comunale in via Roma n. 1, si riceve il lunedì e il giovedì dalle 10 alle 13, il mercoledì e il venerdì dalle 16 alle 19. A Taceno, all’ambulatorio comunale in via Roma n. 4 A, il medico sarà presente il venerdì dalle 16 alle 19. L’accesso all’ambulatorio avviene solo su appuntamento.

In caso di infezione Covid è possibile contattare i medici: per Casargo al numero 3669630904 (lunedì 8-10, mercoledì e venerdì 14-18, giovedì 8.30-10.30), per Taceno al numero 3387270516 (venerdì dalle 14 alle 16).