IN BIANDINO SI RINNOVA IL ‘PINALDO’, IN MEMORIA DI PINA E ALDO BERGAMINI

Data pubblicazione 16 Ottobre 2022

INTROBIO – Come ogni 15 ottobre, a 40 anni dal matrimonio celebrato a Cellole di San Gimignano, si è rinnovato in Biandino l’appuntamento annuale della famiglia Bergamini.

Una giornata fresca con velature a tratti ha accompagnato il tradizionale “Pinaldo”, anniversario di matrimonio dei coniugi Aldo e Pina Bergamini scomparsi in circostanze diverse rispettivamente 8 e 9 anni fa e che ha radunato, al Santuario della Madonna della Neve a Biandino, oltre ottanta partecipanti tra parenti e amici che si sono avventurati in valle. La maggior parte del gruppo è salito a piedi con don Enrico Nespoli, ex parroco della chiesa di Santa Marcellina a Milano ora parroco a Turate, che ha celebrato la santa messa grazie alla presenza dei volontari e alla disponibilità del parroco don Marco.

Per l’occasione è stata stampata una maglietta che i partecipanti hanno indossato, opera di Sofia e Luca, i figli della coppia, con l’immagine ricordo dell’anno, il disegno della Pieve di Cellole nella quale si celebrò il matrimonio di questa coppia così appassionata della Valsassina.

Dopo la celebrazione, i convenuti si sono ritrovati a pranzo prima di ridiscendere a valle.

RedInt