IL TURISMO E L’AMBIENTE IN VALSASSINA: RIFLESSIONE MATTUTINA, A PARTIRE DA QUELLA BETULLA…

Data pubblicazione 18 Ottobre 2022

Qualche giorno fa mentre passeggiavo sulla splendida ciclopedonale che corre lungo la Valpiana proprio di fianco al torrente Pioverna, il mio sguardo si é posato su questa solitaria, piccola, fragile e pure un po’ storta betullina che sta faticando molto a svilupparsi e crescere pur in un ambiente paesaggisticamente così verde e dotato.

Non ho potuto fare a meno di accomunarla al faticoso sviluppo che in alcune aree del nostro territorio incontra la valorizzazione delle potenzialità turistiche della Valsassina che, soprattutto negli ultimi tempi, rischiano di essere vilipese dagli impattanti interventi in perfetto stile cemento/asfalto che si prospettano in Valle. La turistica-betulla per crescere potrà puntare quasi esclusivamente sulle scelte che gli amministratori del nostro territorio faranno per facilitarle il percorso, mettendola in condizione di raddrizzarsi e irrobustirsi.

Questo esile alberello, al prossimo appuntamento elettorale di primavera, non dovrà sbagliare e oculatamente scegliersi compagni di viaggio fra i più affidabili che ci sono sul mercato della valorizzazione e tutela dell’ambiente, lasciando perdere quelli che sono, invece, molto più attivi nell’occupare i residuali spazi verdi della Valle con le discutibili iniziative imprenditoriali del più fiorente “mercato” del cemento/asfalto in diverse località della nostra Valsassina, di cui sappiamo.

Claudio Baruffaldi



Già sindaco di Primaluna (1985-1995),

presidente Comunità Montana VVVR (1992-1996)