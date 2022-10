NATA L’ASSOCIAZIONE AMICI PIAN DELLE BETULLE, LA GUIDA PIERO GUERRERA

Data pubblicazione 19 Ottobre 2022

MARGNO – In questi giorni si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Margno l’assemblea indetta per la costituzione dell’Associazione Amici del Pian delle Betulle.

I presenti hanno deliberato di costituire un’associazione non lucrativa che, una volta espletate le pratiche di registrazione ed iscrizione, assumerà la denominazione di Associazione Amici del Pian delle Betulle – Ente del Terzo Settore. La compagine, che ha durata illimitata, ha sede a Margno in via Sciatori 5 (indirizzo mail amicidelpiandellebetulle@gmail.com).

Lo scopo dell’associazione è di promuovere lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela del Pian delle Betulle “mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all’art.5 del D.Lgs 117/2017 ed in collaborazione con le autorità e gli enti preposti”.

L’assemblea ha approvato lo statuto che regola le norme di funzionamento dell’associazione. A far parte del primo direttivo, che dura in carica un triennio, sono stati chiamati, tra tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità:

Piero Guerrera, presidente

Santa Doria, vicepresidente

Lorenzo Lorenzelli, segretario e tesoriere

Luca Capolongo, Frida Cariboni, Francesca Colombo, Chiara Malugani, Giampiero Manzoni, Fabio Massari.

“Certamente, come ho già avuto modo di ribadire in assemblea – dichiara il presidente Guerrera -, tutti gli associati sono comunque chiamati a dare il proprio contributo di idee ed opere, poiché l’associazione meglio potrà operare quanto più essa è partecipata, trasparente e democratica. All’associazione può aderire, senza alcuna discriminante, chiunque ne condivida gli scopi (anche se minorenne), per cui invito coloro che non hanno potuto partecipare all’assemblea costitutiva a presentare domanda di adesione per sé e i propri familiari; domanda che il Direttivo esaminerà nella prima riunione utile”.

“Da ultimo segnalo – conclude Guerrera – che sono stati nominati soci onorari Don Bruno Maggioni, Mario Invernizzi e Rosa Soggetti, che ci onorano della loro presenza e che tanto hanno fatto per il PdB”.