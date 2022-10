RUN4CRI/DI CORSA PER DONARE UN DEFIBRILLATORE ALLA CROCE ROSSA

Data pubblicazione 19 Ottobre 2022

CREMENO – Domenica 30 ottobre a Maggio di Cremeno si corre la Run4Cri Valsassina, manifestazione podistica non competitiva suddivisa in tre tipologie di percorso, uno da 5 km, uno da 10 km e uno da 15 km. L’idea è nata per raccogliere fondi da destinarsi interamente alla Cri Valsassina per l’acquisto di un defibrillatore che equipaggerà la nuova ambulanza, mezzo che entrerà a breve in servizio di emergenza sul territorio valsassinese.

“Forti del successo della prima edizione del 2019 – raccontano dalla Cri – in cui eravamo partiti dal semplice concetto sintetizzato nel motto “Corri ad aiutarci!!!”, costretti poi a due anni di stop per la pandemia, abbiamo deciso di tornare sviluppando un programma di una corsa adatta a tutti, sia ai super sportivi che potranno confrontarsi su una distanza di 15 km, sia a chi corre a livello amatoriale con la 10 km, e sia anche ai meno allenati, ai giovanissimi o ai meno giovanissi che potranno partecipare su un percorso ridotto di 5 km al ritmo che preferiranno”.

Uno dei risvolti subito condiviso dagli organizzatori è stato quello di estendere a tutte le associazioni limitrofe l’invito a partecipare in gruppo. In fase di iscrizione è infatti possibile, per ogni atleta, segnalare la propria squadra di appartenenza. Il gruppo più numeroso si aggiudicherà un premio dedicato.

Tutti i dettagli nella locandina.