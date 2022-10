25 OTTOBRE, ECLISSI SOLARE PARZIALE: LE FOTO DEI NOSTRI LETTORI

Data pubblicazione 25 Ottobre 2022

CIELI DELLA VALSASSINA – È stata solo parziale, ma ha dato spettacolo l’eclissi parziale di sole di oggi, 25 ottobre. Un fenomeno che si verifica quando il nostro satellite (ora in fase di luna nuova) si posiziona tra la Terra e il Sole. L’eclissi può essere parziale o totale, in base alla percentuale del disco solare oscurata dal passaggio del satellite della Terra; tale percentuale è determinata dalla precisione dell’allineamento del sistema Sole-Luna-Terra.

L’evento odierno non era perfetto perché una parte dell’ombra si è persa nello spazio. Per questo si è definita l’eclissi come “parziale”. L’eclissi è cominciata alle 11:20 col il suo massimo alle 12:30. È poi terminata alle 13:15 circa.

Uno show a cui anche tanti lettori di Valsassinanews hanno assistito. E molti hanno immortalato il momento con spettacolari foto che la Redazione ha raccolto. Per esempio nella copertina, ecco un bellissimo scatto del nostro Maurizio Castoldi, immagine colta a Ballabio.

SOTTO: l’eclissi fotografata da Barzio