“QUEI SEDICENTI ESPERTI DI POLITICA LOCALE, NON LI HANNO VOTATI NEMMENO TUTTI GLI AMICI E I PARENTI STRETTI…”

Data pubblicazione 27 Ottobre 2022

Caro Direttore,

siamo alle solite. Ogniqualvolta esprimo le mie legittime opinioni di cittadino ben informato sui fatti o commento gli ultimi esiti elettorali, mi giungono gli echi e spesso anche le rimostranze di chi non gradisce le mie garbate e pur costruttive critiche, cercando di derubricarle ad isolata voce fuori da un coro, in un contesto di diffuso e unanime consenso popolare.

Consenso, quale? Di chi? Si saranno accorti i sedicenti esperti della politica locale che alle elezioni del 25 settembre non li hanno votati nemmeno tutti gli amici e i parenti stretti? Oppure ne hanno avuto contezza ed é proprio per questo che non si sono più fatti vedere in Valle a pontificare dei fantasmagorici finanziamenti pubblici ottenuti e tantomeno si mostrano in giro sull’Altopiano Valsassinese?

Evidentemente sbandierare i soldi dei cittadini non é bastato per incassare la fiducia degli elettori!

Politicamente i soliti noti sono stati mandati a casa dai Valsassinesi e ora, nel migliore dei casi, rappresentano solo la loro ristretta cerchia di amministratori, così poco coerenti con gli impegni solennemente assunti a inizio mandato. Ovviamente mi riferisco alle ben note “casacche ballerine” e non alle dinamiche interne di alcun partito ma certamente mi rivolgo agli illusi “trasformisti” che ben conosciamo.

Non basta, infatti, parlare di “Gioco di squadra” e poi arrogarsi il diritto di volerci rappresentare senza MAI informarci direttamente in pubbliche riunioni dove ci si possa esprimere, discutendo per tempo della risoluzione delle note problematiche economiche, ambientali ma anche viabilistiche di fondovalle che influiscono sulla nostra vita di tutti i giorni o dell’attualissimo sviluppo del turismo nostrano.

Passando dal generale al particolare. Anche dalle nostre parti si é purtroppo sostituito il contatto diretto fra amministratori e cittadini con la meno problematica e sbrigativa “Comunicazione istituzionale”: non a caso, del loro misterioso “operato”, si ha notizia praticamente solo da stucchevoli comunicati stampa e da comparsate elettoralistiche frequentate da pochi intimi alla fornace dei Mantovani dove una ventina di persone gestiscono, aritmeticamente, l’amministrazione della “Cosa pubblica” in modo del tutto avulso dalla vita sociale della Valsassina. Se a questo si aggiunge che gli enti montani sono svuotati delle competenze originarie non c’é da meravigliarsi che in molti, oggi, si chiedano quanto ci costano ma anche a cosa servano per davvero, visto che agiscono solo di sponda alle decisioni prese altrove e per capirci a Roma o a Milano. Mi dilungo un po’. In Comunità Montana, una volta per tutte, la vogliono capire che non é più il tempo di voler decidere in pochi intimi le sorti future dell’intera comunità socio-economica della Valle, nel contesto di un desueto organismo di secondo livello? Ciò, in nome di un presunto quanto privilegiato “coordinamento” tra la realtà locale e gli enti superiori, pure loro, di norma, sostanzialmente assenti dal democratico confronto con la popolazione: non per fare paragoni ma, ricordo, quanto fossero apprezzate e partecipate dalla nostra Gente le prime assemblee della Comunità Montana che trattavano di Lecco-Ballabio e Piano territoriale e dunque del futuro urbanistico, economico e turistico di casa nostra.

Visto che ci tengono così tanto alle loro poltrone, continuino pure a chiudersi nelle autoreferenziali e ovattate stanze “del potere” ma alle prossime elezioni regionali tengano presente il chiarissimo contesto consolidatosi recentemente nelle urne nazionali e la Valsassina non ha fatto eccezione.

Claudio Baruffaldi



Già sindaco di Primaluna (1985-1995),

presidente Comunità Montana VVVR (1992-1996)