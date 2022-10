NUOVO MEDICO IN ALTA VALLE: ORARI DI AMBULATORIO E AUGURI DEL SINDACO

Data pubblicazione 28 Ottobre 2022

ALTA VALSASSINA – Come anticipato da VN, arriva con un incarico provvisorio il nuovo medico per gli ambulatori di Casargo, Margno e Taceno, il dottor Vincenzo Emiliano Morabito.

In seguito alla cessazione dell’attività professionale di medico di medicina generale Antonio Menga (nell’immagine qui a destra), dal prossimo due novembre il nuovo incaricato riceverà gli assistiti, con appuntamento, negli ambulatori locali della zona dell’Alta Valle, con questa articolazione oraria:

@CASARGO Via Roma 1

Martedì, Giovedì e Venerdì 9.00-12.00

@MARGNO Via al Tennis

Mercoledì 15.00-18.00

@TACENO Via Roma, 4

Lunedì 15.00-18.00

“Consapevole dell’importanza che ricopre il medico di base soprattutto nelle piccole comunità – dichiara oggi il sindaco di Casargo Antonio Pasquini – ringrazio il dottor Menga per il servizio prestato per alcuni mesi oltre la quiescenza e il dipartimento di cure primarie nell’aver trovato una soluzione, in attesa della presa in servizio del nuovo medico. Esprimo i migliori auguri al dottor Morabito, che ho avuto modo di conoscere, e sono certo che saprà instaurare un rapporto di fiducia con tutti gli assistiti. La pandemia che ci stiamo lasciando alle spalle ha reso evidente la necessità di garantire una presenza adeguata e capillare della sanità non solo nei grandi centri urbani ma anche e soprattutto nelle aree più interne della Lombardia”.

RedAlV

