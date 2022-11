‘CITTADINI LECCHESI’: “LARIO RETI HOLDING NON ABBATTE LE BOLLETTE MA DISTRIBUISCE DIVIDENDI”

Data pubblicazione 2 Novembre 2022

LECCO – Il 28 ottobre è stata una giornata movimentata. L’Antitrust ha assunto procedimenti disciplinari nei confronti di 4 società su 25 per violazione di legge nel settore energia, il nostro gruppo ha predisposto un documento per sollecitare un intervento dei Sindaci a difesa dei propri cittadini, ma, alcuni Sindaci, avevano già provveduto chiedendo una convocazione dell’assemblea di Lario reti Holding con all’ordine del giorno anche la distribuzione di dividendi straordinari. Del resto, bisogna capirli, anche i Comuni, come riporta la stampa, hanno grossi problemi con il caro energia, forse i dividendi servono proprio per pagare le bollette.