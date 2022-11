SONDAGGIO VN: CULTURA IN VALSASSINA? TRA IL NULLA E LE SOLITE PROPOSTE

Data pubblicazione 3 Novembre 2022

VALSASSINA – Esito nettissimo per la consueta consultazione on line del nostro quotidiano, dedicata questa settimana all’offerta culturale in Valsassina.

Trionfa la voce “Ma quale cultura? Non si fa nulla” (56%), segue col 24% “Sempre le solite proposte, ritrite“. Il fronte degli ottimisti tocca appena il 14% complessivo, segno che le cose in questo campo non vanno proprio al meglio.