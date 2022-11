LETTERA/”MORTERONE, CHE MERAVIGLIOSA SCOPERTA”

Data pubblicazione 13 Novembre 2022

Sono Giulio, un 64enne bresciano, nato in pianura ma, sin da piccino, portato dal papà a frequentare la montagna e, negli ultimi tempi, Bergamasco/Lecchese di adozione. Circa un anno fa, degli amici Lecchesi ben consci della mia passione nel conoscere posti nuovi come la sponda Lecchese del Lario, finanche al Ponte nel Cielo in Val Tartano e dintorni, mi suggeriscono di conoscere la Valsassina, cominciando da Pian dei Resinelli, senza mancare una visita a Morterone, il comune meno popoloso d’Italia. Dico loro che ne prendo atto e rimando alla primavera successiva, dato che non gradisco la montagna innevata o comunque rischiare su strade ghiacciate. Dopo non poca (loro) insistenza, nei successivi momenti di incontro, mercoledì 12 gennaio complice una bella giornata assolata, decido di assecondare il loro invito. In un paio d’ore di viaggio giungo ai Piani da Ballabio. Percorro il giro ad anello e ne resto entusiasta, tanto da accettare l’invito di occasionali amici di approcciare anche la Grignetta. Stagione e giorno infrasettimanale fanno sì che gli avventori siano pochi, una decina in tutto, mi godo quindi la località in tutto il suo splendore. Rientrato al parcheggio, mi guardo un po’ attorno ma la trattoria suggerita era chiusa.

A quel punto chiamo Paolo e lo informo della bellissima mattinata trascorsa e per questo lo ringrazio molto. Lui, di contro, insiste acché prosegua la giornata con una puntata a Morterone. Ribadisco che non mi entusiasma percorrere 16+16 km di strada siffatta, preferirei tralasciare. Vano il tentativo di farlo desistere nella sua coriacea insistenza. Mi continua a dire: “Vedrai che ti piacerà“. Parto!