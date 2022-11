CALCIO: 1-1 “TUTTO DI TESTA” TRA CORTENOVA E PRO LISSONE

Data pubblicazione 20 Novembre 2022

CORTENOVA – Chiamata a muovere la classifica dopo tre sconfitte consecutive, la prima squadra del Cortenova non ha disatteso le aspettative, pareggiando nel difficile scontro con la Pro Lissone in terra valsassinese.

Ospiti subito pericolosi con Riva, che dopo 5 minuti sfiora il vantaggio con un colpo di testa. Risponde Gashi per il Cortenova, ma la sua girata in area viene deviata in calcio d’angolo. Al 20° Bonanno impegna Corallo da calcio di punizione e nella mischia seguente Gildo Ciresa è bravo a respingere il pallone quasi sulla linea di porta. Al 24° la Pro Lissone trova il gol dell’1-0 con Riva, che di testa spizzica perfettamente la sfera dopo il traversone di Bonanno. Al 35° ancora Gashi si rende pericoloso con una bella capocciata in area, disinnescata ancora una volta da Spini.

Il Cortenova parte forte anche nella ripresa: al 57° Sergio Fazzini serve Vergottini, che viene anticipato sul più bello dall’uscita bassa del portiere avversario. Gli sforzi gialloblu vengono premiati al 65°, quando Gashi incorna perfettamente da calcio d’angolo realizzando la sua prima marcatura stagionale.

Cortenova che rischia anche di completare la rimonta al 90°, all’ultimo minuto Marco Ciresa colpisce la palla di testa dopo un’uscita a vuoto di Spini, non trovando di poco lo specchio della porta.

CORTENOVA – PRO LISSONE 1-1

(Primo tempo 0-1)

CORTENOVA: Corallo; Ciresa E., Ciresa M., Tenderini, Galli; Gianola, Fazzini A., Fazzini S., Invernizzi; Vergottini, Gashi. A disposizione: Fazzini, Melesi, Conti, Bellati, Busi, Taricco.

All: Antonio Selva

PRO LISSONE: Spini, Manici, Bani, Bonanno, Giordano, Riva, Arosio, Paterlini, Porta, Dolgetto, Rossi. A disposizione: Torresan, Samiolo, Molteni, Confuorto, Giordano, Gallo, Rizzetto, Greco, Pereira.

All: Alessandro Vittoriano