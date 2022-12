BARZIO, UN DEFIBRILLATORE PER CARDIOPROTEGGERE MIGLIAIA DI SCIATORI

Data pubblicazione 6 Dicembre 2022

BARZIO – Alla stazione di partenza della funivia per i Piani di Bobbio verrà installato un “Dae”, un defibrillatore semiautomatico che permette di intervenire in caso di arresto cardiaco riducendo al minimo l’attesa dei mezzi di soccorso.

L’iniziativa è della famiglia di Ettore Ceriani e Cinzia Arrigoni: donando il presidio medico salvavita si vuole fare memoria dei coniugi che, anche se prematuramente scomparsi, sono ricordati con affetto sia dalla comunità barziese – dove Arrigoni è stata consigliere comunale – sia dai colleghi dell’Ats Brianza.

Il defibrillatore verrà inaugurato giovedì 8 dicembre, alle 11, con una breve cerimonia.

Ai Piani di Bobbio sono già due i Dae per le emergenze, uno a disposizione del soccorso piste e un altro installato al santuario di Maria Regina dei Monti su iniziativa dei cacciatori. A Barzio invece un Dae è installato in piazza Garibaldi, donato dall’associazione Le Contrade insieme al locale gruppo Alpini e alla sezione del Cai, un altro si trova al palazzetto dello sport in località Conca Rossa, dono dell’Avis comunale di Lecco, mentre il più recente si trova da pochi mesi al piazzale del mercato, voluto da banda e Avis in memoria di Mauro Canepari.

RedBar