Data pubblicazione 6 Dicembre 2022

VAL CASIES (BZ) – Doppio impegno fra i pali stretti per Andrea Bertoldini, Luca Bianchi, Nico Picech e Francesco Peccati, con quest’ultimo che purtroppo per un infortunio non ha potuto presentarsi al cancelletto di partenza in Val Casies, dove si sono svolte due gare Fis di Slalom.

Sorride, e con lui lo staff tecnico dello Sci Club Lecco, Andrea Bertoldini che nella seconda delle due gare in programma, conquista un pregevole 3° posto con il tempo di 1’16”47…