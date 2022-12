Data pubblicazione 8 Dicembre 2022

COLICO – Intervento mercoledì sera per i tecnici del Cnsas Lombardo, IX Delegazione Speleologica e XIX Lariana, Stazione di Valsassina – Valvarrone, attivati intorno alle 20:00 dalla centrale.

Un uom, un geologo che era entrato per cercare minerali in grotta in località Piona di Colico, ha perso la vita travolto dal crollo di un lastrone di…

> LEGGI TUTTO su LARIO NEWS