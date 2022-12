CALCIO: CONTRO VERCURAGO IL CORTENOVA RITROVA LA VITTORIA

Data pubblicazione 11 Dicembre 2022

CORTENOVA – Vittoria per 2-0 per il Cortenova nello scontro diretto di bassa classifica con il Vercurago. Partita decisa nella ripresa e terreno di gioco reso praticabile grazie al lavoro effettuato ieri pomeriggio dai dirigenti della squadra di casa che hanno provveduto allo sgombero della neve.

Nella prima frazione di gioco gli ospiti collezionano una serie di calci d’angolo e l’unico tiro nello specchio della porta è di Brambilla al 27′ che però viene respinto da Corallo. Si vede poco il Cortenova in avanti e l’unica occasione è al 32′: traversone di Selva dalla fascia sinistra e colpo di testa di Vergottoni respinto da un difensore in calcio d’angolo. Nella ripresa passa subito in vantaggio il Cortenova con Invernizzi che, ben servito da Selva, con una conclusione a mezz’altezza, supera l’estremo difensore ospite in uscita. Sterile la reazione degli ospiti con la squadra di Antonio Selva che non corre particolari pericoli in difesa. Il Cortenova chiude la sfida al 92′ con Busi che finalizza al meglio un veloce contropiede battendo il portiere ospite in uscita.

CORTENOVA – VERCURAGO 2-0



Cortenova: Corallo, Tarcisio Fazzini (dall’80’ Taricco), Tenderini, Sergio Fazzini, Benedetti, Marco Ciresa, Invernizzi (dal 60′ Bellati), Conti, Vergottini (dal 75′ Gritti), Selva (dal 58′ Busi), Caverio (dal 66′ Alex Fazzini).

Allenatore: Selva.

Vercurago: Valerio Valsecchi, Matteo Valsecchi, Cazzaniga, Montanari, Mauri, Riva, Burini (dall’80’ Lozza), Ndiaye, Biffi (dal 70′ Compaore), Brambilla (dal 75′ Scaccabarozzi), Sacco (dal 75′ Bance).

Allenatore: Pirovano.

Arbitro: Davide Bifulco di Saronno.