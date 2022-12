A INTROBIO LA MAGIA DEL PRESEPE VIVENTE ILLUMINA IL NATALE

Data pubblicazione 27 Dicembre 2022

INTROBIO – Organizzato per alcuni anni al Cappello d’Alpino a Primaluna, il presepe vivente del centro valle in occasione del Natale 2022 è stato organizzato dal Comune di Introbio al termine della Novena il 23 dicembre. Tanti i bambini coinvolti da Giuseppina Beri che, con le altre catechiste della Comunità Pastorale Madonna della Neve, ha curato l’iniziativa coinvolgendo non solo i bambini ma anche tanti adulti sia lungo il percorso che si è concluso nei pressi del Municipio, che nella rappresentazione della Natività finale con animali vivi e comparse vestite per l’occasione.

Il presepe vivente è una tradizione cristiana iniziata da San Francesco d’Assisi e consistente in una breve rappresentazione teatrale che ha lo scopo di rappresentare, con l’impiego di figuranti umani, la nascita di Gesù in una scenografia che viene costruita per ambientare la vicenda della natività.