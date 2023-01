PER SANT’ANTONIO ABATE TORNA A PASTURO LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI

Data pubblicazione 9 Gennaio 2023

PASTURO – La Pro Loco di Pasturo, in collaborazione con altre associazioni, nella ricorrenza di Sant’Antonio Abate, promuove domenica 22 gennaio un ritrovo a Pasturo – con questo articolato programma:

09.30 Appuntamento in piazza XXV Aprile di tutti i partecipanti con gli animali.

10.30 Partenza dalla piazza, percorrendo via IV Novembre, viale Trieste, via Roma, via Manzoni, piazza Vittorio Veneto e via IV Novembre

11.30 Benedizione in piazza XXV Aprile degli animali da parte del parroco di Pasturo don Antonio Fazzini.

Sono invitati a partecipare tutti i possessori di capi bovini, equini, ma anche cani, gatti, eccetera per rivivere un’antica tradizione e per passare una mattinata in compagnia.