CALCIO, IL CORTENOVA AFFONDA A LESMO: 5-0

Data pubblicazione 22 Gennaio 2023

LESMO – Comincia nel peggiore dei modi il girone di ritorno del Cortenova, che perde malamente nella trasferta contro il Lesmo, primo in classifica. 5-0 il risultato finale a favore dei padroni di casa, bravi a mettere la gara in discesa già al termine della prima frazione di gioco.

Il gol del vantaggio arriva al 18°, quando Schiavina scappa sulla sinistra e mette un pallone perfetto per Pirola, che appoggia in rete la palla dell’1-0. Quattro minuti dopo i brianzoli raddoppiano con Zappa, bravo ad inserirsi dopo la discesa in fascia di Albericci. Al 26° è già 3-0 con il calcio di rigore realizzato da Migliozzi. Il poker arriva al 35° da corner, dove Pirola svetta più in alto di tutti per trovare di testa il gol della doppietta personale.

La ripresa è di pura gestione per il Lesmo, che amministra il gioco senza affondare. La rete della manita arriva all’ultimo giro di orologio, quando Albericci in contropiede batte per la quinta volta la difesa gialloblu.

LESMO – CORTENOVA 5-0 (Primo tempo 4-0)

LESMO: Citterio, Schiavina, Cacciatore, Turati, Urso, Patti, Pollutri, Zappa, Pirola, Migliozzi, Albericci. All: Emanuele Leoni

CORTENOVA: Corallo, Bellati, Benedetti, Ciresa, Fazzini T., Fazzini S., Invernizzi, Gianola, Diakhate, Selva, Galli. All: Antonio Selva

RedSpo