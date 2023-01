POLITICA: SUL NOME DI MARISA FONDRA UN ALTRO SCONTRO LECCHESE TRA IL SINDACO GATTINONI E L’EX BRIVIO

Data pubblicazione 25 Gennaio 2023

LECCO – Non è la prima volta che i rapporti tra sindaco in carica e suo predecessore, benché i protagonisti rientrino entrambi nel panorama vasto del centro sinistra si rivelino più che freddi, gelidi. Se non conflittuali.

L’ultimo in ordine di tempo, che Lecco News svela dopo avere “spulciato” un documento di ieri sull’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Lecco, Como e Varese, nasce da una frase che apparentemente sembra criptica – o comunque non direttamente “anti-Brivio” – ma invece se debitamente analizzata mette in luce la pesante bordata dell’area vicina a Mauro Gattinoni nei confronti del primo cittadino dal 2010 al 2020.