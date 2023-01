RACCOLTA DIFFERENZIATA: SILEA PREMIA PASTURO CON 7.200 EURO

Data pubblicazione 27 Gennaio 2023

PASTURO – Silea premia con 7.264,72 euro il Comune di Pasturo. L’azienda fa sapere che, grazie alle diverse iniziative ambientali messe in campo nel territorio, la raccolta differenziata del 2022 registrata ha raggiunto il 77% (contro il 73,6% del 2021), superando quindi l’obiettivo del 76,5% stabilito dall’Assemblea dei soci nel giugno del 2022.

Il sindaco Pierluigi Artana ringrazia la popolazione per il risultato raggiunto e rammenta che “continua la lotta contro l’abbandono dei rifiuti, elevate due contravvenzioni di 600 euro l’una per l’immondizia abbandonata. I soggetti sono stati scoperti con l’uso delle videocamere mobili posizionate nei punti strategici per cogliere in fragrante chi non fa una corretta raccolta e chi abbandona nei boschi e nei cestini pubblici”.