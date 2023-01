Data pubblicazione 31 Gennaio 2023

LECCO – Luciano Foschi prepara la partita contro l’Albinoleffe (fischio d’inizio mercoledì 1 febbraio alle 18) con un orecchio al telefono per le ultime ore di calciomercato. La notizia di oggi è l’arrivo in prestito di Cristian Bunino, attaccante già in forma e pronto per scendere in campo, con i limiti comunque di chi si è aggregato al gruppo 24 ore prima della gara.