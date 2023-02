Data pubblicazione 4 Febbraio 2023

LECCO – Vigilia di Sangiuliano-Lecco, gara valida per il 26esimo turno del girone A di Serie C. I blucelesti ci arrivano forti dei 42 punti in classifica, a -3 dalla capolista Pordenone. Mentre il Sangiuliano attualmente è diciassettesimo a quota 27.

“Sangiuliano è una squadra di tutto rispetto, hanno fatto un mercato di gennaio importante”, attacca in nella conferenza stampa della vigilia Luciano Foschi, tecnico dei blucelesti.