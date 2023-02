EDITORIALE/UN BILANCIO (NATURALMENTE POCO OBIETTIVO) DELLA SERATA ELETTORALE ORGANIZZATA DA VALSASSINANEWS

Data pubblicazione 9 Febbraio 2023

Cose belle e meno belle alla luce del confronto elettorale promosso dal nostro quotidiano mercoledì sera, nella sede della Comunità Montana V.V.V.R.

Partiamo da quelle positive: sette candidati in Valsassina a rappresentare i 12 tra partiti e movimenti in competizione alle urne: tanti, più della media dei dibattiti analoghi – a dimostrazione dunque che questo territorio è “interessante”.

È stato un confronto serrato, quasi due ore di domande e risposte non banali su molti e diversi temi di peso; infine, la sala della C.M. che ospita una iniziativa pubblica di rilevanza generale.

Le negatività (non del dibattito, ma proprio per la situazione complessiva): nessun valsassinese presente in alcuna delle 12 liste di cui sopra, un paio di candidati dal lago e uno solo originario della vicina Perledo. Obiettivamente troppo poco.

In sala un pubblico discreto ma non strabocchevole – compensato però dalle centinaia di persone che hanno già visualizzato il video integrale della serata (lo trovate qui in streaming).

In tutto questo, un’osservazione tanto semplice quanto corretta – a ben pensarci: una candidata al consiglio regionale presente al dibattito di ieri ha segnalato come il fatto di partecipare a un incontro del genere con temperature esterne sotto lo zero, in Valsassina e oltretutto nella serata di un giorno feriale, sia comunque un buon segno.

Osservazione che facciamo nostra.

Il confronto politico promosso dal quotidiano on line della Valsassina avrà un seguito.

VN