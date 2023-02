CALCIO/IL LECCO CALA IL TRIS E BATTE ANCHE IL NOVARA

Data pubblicazione 11 Febbraio 2023

LECCO – Al Rigamonti-Ceppi la Calcio Lecco ospita il Novara per continuare a sognare un piazzamento che, visto l’equilibrio nel girone A di Serie C, non sembra più così impossibile. Dal canto loro, i piemontesi navigano nelle parti centrali della classifica a quota 37 punti. 1382 i tifosi sugli spalti, di cui 94 in curva sud.

L’inizio di gara è da sogno per i blucelesti, che dopo soli 10 minuti sono già in vantaggio di due reti. La prima marcatura è quella di Ilari, che al 4° ribadisce in rete un cross perfetto di Buso, mentre quattro minuti dopo è lo stesso attaccante a raddoppiare…