ZENERE AL MONDIALE. COL PARALLELO ROTTO IL GHIACCIO, DOMANI IL GIGANTE

Data pubblicazione 15 Febbraio 2023

BARZIO – Niente fase finale nel parallelo per Asja Zenere ai Mondiali di sci alpino in corso a Courchevel Méribel, ma la concentrazione è tutta per il gigante di domani.

La vicentina, barziese per residenza, ha debuttato nella rassegna iridata nella manche secca utile a selezionare le otto finaliste dello slalom in parallelo. Zenere è arrivata dodicesima dunque assisterà da spettatrice alla gara che vede invece impegnata la compagna di squadra Marta Bassino.

Per la valsassinese il palcoscenico dove ben figurare è comunque sempre stato il gigante, in programma domani, giovedì, dalle 10.