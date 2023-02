SCI, ASJA ZENERE DALL’OBIETTIVO COPPA EUROPA AI ‘LUSTRINI’ DEL MONDIALE

Data pubblicazione 11 Febbraio 2023

BARZIO – È proprio vero: alla fine la ruota gira, e i sacrifici compiuti vengono ripagati. Lo può asserire a pieni polmoni urlandolo al cielo lassù la 26enne sciatrice vicentina ma barziese d’adozione Asja Zenere, da anni perseguitata dalla malasorte (è stata ferma una intera stagione) proprio quando si stavano aprendo le porte dell’esordio in coppa del mondo, e ora convocata alla rassegna iridata di Courchevel-Méribel 2023.

Un doppio impegno iridato attende al varco la carabiniera veneta, al cancelletto di partenza prima nello slalom parallelo in calendario mercoledì 15 e a seguire nel gigante del giorno successivo. Davvero una bella soddisfazione per lei dopo i tanti, forse troppi bocconi amari che ha dovuto suo malgrado digerire.

“Per fortuna gli infortuni sono alle spalle – ora giriamo pagina e voglio gustarmi sino in fondo questa enorme gioia” dichiara Asja a VN.

Complimenti allora, a inizio anno forse nemmeno lei osava sperare tanto.

“In effetti è vero, ma direi che la convocazione me la sono meritata i risultati ottenuti sono lì a dimostralo”.

Su tutti, come scordare l’undicesima piazza conseguita al Sestriere…

“Esatto, oltre ad essere stato il miglior risultato in stagione, mi ha esaltato farlo in patria- un emozione davvero forte. Sempre l’Italia mi ha poi regalato il 19esimo posto a Plan De Corones a San Virgilio, mentre sono stata 24esima a Semmering in Austria e 29esima a Kranjska Gora in Slovenia – entrare nelle trenta e andare a punti ritengo sia certo un punto di partenza, ma anche una buona base su cui fare affidamento in ottica futura”.

Di sicuro proverà una grande emozione vivere un’esperienza importante come quella di un mondiale; arrivare nelle dieci sarebbe un sogno proibito?

“Fare pronostici in una gara secca, assolutamente diversa dalle altre credo sia impossibile, comunque entrare nel top ten sarebbe tanta roba. In partenza si va sempre per ottenere il massimo, vedremo quale sarà il mio”.

L’avvio in campo femminile è stato stratosferico, oro a Brignone in supergigante e a Bassino in discesa libera – un inizio incoraggiante per lei…

“Incoraggiante per l’Italia, di sicuro gli stimoli a far bene non mancheranno, incrociamo le dita”.

Una stagione comunque straordinaria, il bis di successi in coppa Europa e il successivo passo rubando un termine calcistico – da titolare in coppa del mondo; ora i mondiali. Siamo a metà percorso, ma il raccolto è già da record in casa Zenere, felice ma non sazia.

“Concordo, pur mantenendo la testa sulle spalle bisogna sempre cercare di alzare l’asticella. L’obiettivo ora è come accennato di fare bene ai mondiali, poi torneremo a pensare alla coppa – rendendo nel limite del possibile memorabile la stagione agonistica 22/23”.

E poi, pancia a terra verso nuove avventure?

Esatto, bisogna migliorare annata dopo annata, avere come alleato anche un pizzico di buona sorte cercando di ambire a traguardi ancor più prestigiosi – staremo a vedere”.

Alessandro Montanelli