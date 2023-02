BALLABIO, LA BIBLIOTECA RIAPRE CON L’INCARICO A UNA COOP ESTERNA

Data pubblicazione 17 Febbraio 2023

BALLABIO – Riapre dopo quattro mesi la biblioteca di Ballabio. Venerdì 3 marzo è il giorno in cui i lettori potranno nuovamente accedere alla Gianni Rodari. Da ottobre infatti la struttura è chiusa per l’assenza dell’unica bibliotecaria, Anna Cugnaschi, e da allora i ballabiesi sono costretti ad appoggiarsi alle altre biblioteche del territorio. Non essendo possibile formulare una ipotesi di rientro in servizio, il Comune, con determina della responsabile di servizio Antonella Mornico, ha affidato l’incarico ad una cooperativa che riaprirà gli spazi e gestirà il prestito dei libri.