BARZIO: IMU E IRPEF INALTERATE, CONVINCE LA COMUNITÀ ENERGETICA

Data pubblicazione 22 Febbraio 2023

BARZIO – Consiglio comunale da “ordinaria amministrazione” a Barzio nonostante i dodici punti all’ordine del giorno. La maggioranza del sindaco Giovanni Arrigoni Battaia approva agilmente il programma triennale delle opere pubbliche e il piano biennale per acquisizioni di forniture e servizi. Un cenno però in merito ai costi dell’energia elettrica: il rincaro dei mesi scorsi ha portato Palazzo Manzoni a spendere 187mila euro per il 2022, contro gli 85mila dell’anno precedente; “e per fortuna abbiamo cambiato in tempo lampadine e lampioni pubblici” la considerazione del primo cittadino.

La maggioranza ha votato anche le aliquote Imu e Irpef, che non vengono modificate dal passato. Sul temoa ha preso la parola il consigliere di minoranza Pier Giorgio Airoldi, già vicesindaco nel precedente mandato, ricordando come “per anni, quando dallo Stato non arrivava alcun contributo, ci avete accusato di mettere le mani nelle tasche dei barziesi: noto che in quattro anni di vostra amministrazione voi non avete smesso, nonostante ora il Governo mandi sostanziosi finanziamenti”. “Aiutati che Dio ti aiuta – ha replicato il sindaco -, ai bandi si partecipa se si hanno soldi perché non sono mai finanziati al 100%. Noi i soldi li abbiamo trovati grazie agli impiegati comunali e ai barziesi che pagano le tasse”.

C’è intesa invece tra il sindaco e la minoranza sulla costituzione di una Comunità energetica. “Il Comune di Barzio parteciperà a più bandi, sia seguendo le indicazioni di Regione Lombardia sia in autonomia, e sicuramente avremo la nostra comunità – spiega Arrigoni Battaia -, invito ancora i cittadini a segnalare il loro interesse”. Tra i primi ad aver aderito proprio Airoldi: “Da undici anni ho i pannelli solari, la spesa è stata ampiamente ammortizzata e soprattutto non ho risentito in nessun modo del caro bollette. Se i barziesi volessero saperne di più sono disponibile a portare la mia esperienza”.

RedBar