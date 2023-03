MORTI SUL GRIGNONE, FOLLA PER L’ULTIMO SALUTO A RICCARDO E CHRISTIAN

Data pubblicazione 2 Marzo 2023

ALMÈ (BG) – Giorno del lutto cittadino ad Almè. Tutta la comunità si è riunita nella chiesa parrocchiale per dare l’ultimo saluto a Riccardo Farina e Christian Cornago, i due amici di 39 e 36 anni morti lo scorso sabato sul monte Grignone, in provincia di Lecco.

Ad accogliere i due feretri ci sono due striscioni: “Sarete sempre nei nostri cuori”, “Ghianda e Bülo sempre con noi”. Fuori dalla chiesa c’è anche un cartellone con un collage di fotografie che ritraggono i due giovani sorridenti, in montagna, seduti al tavolo con gli amici, scatti pieni di vita, insieme alle persone che hanno voluto loro bene.

Le due bare di legno chiaro sono una accanto all’altra, sotto l’altare, circondante da cuscini di fiori bianchi come la neve del Grignone, testimone degli ultimi passi dei due ragazzi lo scorso sabato: i ramponi non sono riusciti a fermare la loro caduta nel canalone. Hanno fatto un volo di 350 metri, che non ha lasciato loro scampo.