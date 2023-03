SCI: BERTOLDINI D’ORO NELLO SLALOM GIGANTE DI MADESIMO

Data pubblicazione 10 Marzo 2023

MADESIMO – Si apre nel migliore dei modi per lo Sci Club Lecco la due giorni di Slalom Gigante Fis Junior in programma oggi, venerdì, e domani a Madesimo.

Nella prima gara un super Andrea Bertoldini fa registrare il miglior tempo mettendo tutti dietro le spalle e andando a conquistare il gradino più alto del podio con il crono crono di 1’49”67.

Altra ottima prova è quella di Luca Bianchi che fa suo il 9° posto. Poco più dietro Ruggero Traniello 16°, quindi Alessandro Pizzi 21°, Giacomo Galli 50°, Simone Tondale 51° e Edoardo Carraro 57°. Fuori nella seconda manche Nico Picech e Francesco Peccati, mentre nella prima è uscito Matteo Berera.

Nella gara femminile manca solo il podio per rendere perfetta la giornata a Diana Camozzini che finisce la sua performance in 5ª posizione. Eccellente prova anche per Linda Amidei che chiude in 11ª posizione ed Eleonora Pizzi 12ª. Più dietro Nella Pomoni e Rebecca Meles rispettivamente 31ª e 32ª. Quindi Laura Bertazzoni 40ª e Aurora Cervini 50ª. Fuori nella seconda manche Gemma Binelli.