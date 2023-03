Data pubblicazione 28 Marzo 2023

BARZIO – ‘Brina‘ una micia dal manto tartarugato di circa un anno e mezzo si è smarrita nella zona di via Luigi Corsi in zona Vallicello a Barzio. La gatta, diventata un po’ la “mascotte” della locale Rsa Casa Sant’Antonio (pur non essendone ospite), si fa avvicinare e coccolare da tutti.

Chi la vedesse o ritrovasse è pregato di contattare il numero 335.6258064.

RedBar