LAMENTELE PER I LAVORI A CASARGO. PASQUINI AMMETTE: “OPERE COMPLESSE”

Data pubblicazione 7 Maggio 2023

CASARGO – “Terra sulla provinciale in prossimità dei lavori di regimazione canali, mezzi al lavoro. Quando finiranno i lavori relativi all alluvione 2019?”. Così un lettore premanese di VN che lamenta pure come “oltre a questi disagi temporanei sul tratto interessato, il fatto quotidianamente ci obbliga a una gimcana tra le buche, con buona pace per le auto”.

I lavori citati in effetti sono in corso da molto tempo. Ammette la difficoltà della situazione il sindaco di Casargo Antonio Pasquini: “Il problema c’è, e lo sollevano giustamente molte persone non solo residenti. Ci adopereremo perché i tempi siano il più possibile brevi ma nel complesso si tratta di lavori complessi. nello specifico della segnalazione giunta al vostro giornale, ci ha messo lo zampino il temporale che si è abbattuto in zona, facendo finire fango e detriti sulla carreggiata. Il Comune – conclude il primo cittadino – ha subito informato l’impresa incaricata con l’obiettivo di ripulire la sede stradale”.

RedAlV