BALLABIO, IL PAESE CHE NON C’È. LA GRANDE STORIA “DIMENTICATA”

Data pubblicazione 8 Maggio 2023

BALLABIO – Alzi la mano chi, venendo ad abitare a Ballabio, sa di arrivare in un paese dal grande passato agricolo e caseario che ha fatto la storia dell’Italia dalla fine del 1800. Se non fosse per qualche foto d’epoca che gira sui social – in cui si vede una irriconoscibile piana di Ballabio verdissima, fatta di prati sconfinati, stradine acciottolate e di due piccoli agglomerati urbani in mezzo a questi pascoli -, sembrerebbe impossibile crederci. Parlare e soprattutto ricordare il passato di Ballabio pare essere un argomento tabù, anche se oggi ci si sta rendendo sempre più conto che, con la costruzione di un maxi capannone industriale al Barech, pure i pochi prati che si sono salvati dalla cementificazione rischiano di scomparire per sempre.