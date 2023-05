PRIMALUNA, VENERDÌ POMERIGGIO SENZA ENERGIA ELETTRICA. LE VIE

Data pubblicazione 11 Maggio 2023

PRIMALUNA – E-distribuzione comunica che domani, venerdì 12 maggio, dalle 13 alle 17, l’energia elettrica verrà interrotta per effettuare dei lavori sugli impianti.

Le vie interessate sono:

• via Umberto Primo da 1 a 15, 19, 5a, da 2 a 18, da 22 a 28, da 32 a 38, 44, sn

• via A. Manzoni da 1 a 9, 13, 17, 21, da 2 a 6, da 16 a 20

• via G. Muttoni 1, da 5 a 13

• piazza S. Lorenzo da 1 a 3

• via S. Maria da 1 a 5

• via Santuario da 1 a 5, da 2 a 4, sn, lario

• via Dante 2

• via Provinciale 135, da 139 a 143, 120, 138, sn

• via Fregera 2, sn

• località Ravinale sn