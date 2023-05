CALCIO: L’ALBOSAGGIA PASSA A CORTENOVA. SALVEZZA APPESA A UN FILO

Data pubblicazione 14 Maggio 2023

CORTENOVA – Va all’Albosaggia Ponchiera il primo atto della duplice sfida dei playout contro il Cortenova, che lotta fino al 90′ venendo però sconfitto 2-1 tra le mura amiche del centro sportivo ‘Todeschini’, gremito di spettatori con circa 300 tifosi sugli spalti a supportare le due squadre in campo.

Partono bene i valsassinesi, aggressivi a centrocampo e con il baricentro proiettato in avanti.

Dopo un paio di calci d’angolo non sfruttati dal Cortenova, ecco che al 15° l’Albosaggia va in vantaggio alla prima occasione utile, con Catanese che sfrutta un rimpallo in mezzo all’area per battere Corallo.

I gialloblu non si perdono d’animo e cinque minuti più tardi trovano il pari: Vergottini viene steso in area e Marco Ciresa, tornato sul terreno di gioco dopo diversi mesi ai box per infortunio, realizza dal dischetto il gol dell’1-1.

Con la partita in equilibrio non mancano le occasioni da una parte e dall’altra. Alla mezz’ora Contrio cerca di impensierire Corallo sul secondo pallo dopo un’incursione dalla destra, ma il numero 1 ballabiese è bravo a respingere la sfera. Cortenova pericoloso invece sulle fasce, con tanti cross e diversi calci d’angolo battuti, senza però trovare il guizzo giusto in mezzo all’area.

Nella ripresa partono meglio i valtellinesi, che al 60° rimettono il muso davanti. Menghi serve in contropiede Della Cristina, che non sbaglia il gol del 2-1. Il Cortenova prova a riprendere campo, ma le occasioni migliori sono ancora sui piedi degli ospiti, con Tarabini e Menghi che non sfruttano gli spazi lasciati dalla difesa gialloblu. Nel finale Gritti sfiora la traversa con un sinistro da fuori area, ma il tempo finisce e i valtellinesi trionfano 2-1.

Cortenova chiamato ora all’impresa a Sondrio: per restare in prima categoria i valsassinesi dovranno vincere con due gol di scarto, altrimenti sarà retrocessione.

RedSpo