VALVARRONE. BUZZELLA, RIELETTO: “PRIORITÀ SCUOLA, SOCIALE E VIABILITÀ”

Data pubblicazione 15 Maggio 2023

Ringrazio tutti i nostri concittadini che si sono recati a votare nonostante ci fosse solo la nostra lista, quindi senza una vera competizione, ma solo il quorum da raggiungere. Scontato che ci impegneremo al massimo per ricambiare la fiducia che ci è stata accordata, in continuità con il passato. Ringrazio la mia squadra e coloro che ci hanno sostenuto. Dopo un veloce brindisi penseremo subito al da farsi.

A breve decideremo i vari incarichi, ma il metodo prevedrà il massimo coinvolgimento di tutti i consiglieri. Sul tavolo ci sono diverse questioni, tra cui la ricerca di un tecnico comunale in quanto il Geom. Dell’Era, che ringrazio per la sua fondamentale collaborazione di questi anni, a breve terminerà il suo incarico. Inoltre, sono in itinere alcuni importanti progetti da seguire, presteremo la grande attenzione la nostra scuola, alle delicate questioni riguardante l’assistenza sociale e alla viabilità.

Luca Buzzella

Sindaco rieletto di Valvarrone