SKYRACE. DOMENICA SI CORRE LA NUOVA “ESINO UP & DOWN”: PIÙ INTENSA E COINVOLGENTE

Data pubblicazione 20 Maggio 2023

ESINO LARIO – In un mondo sempre più fluido e frenetico, la Esino Skyrace Up & Down si vuole adeguare ai ritmi di un presente fulmineo e travolgente. Il 21 maggio la Esino Skyrace indosserà calzoncini corti e scarpe più leggere e reattive: quest’anno infatti gli atleti correranno tutti su un unico percorso di gara: più breve, più intenso, più coinvolgente. Si sale in vetta, si scende in paese; si corre sempre!

La nuova formula permetterà a chiunque di partecipare alla gara regina della manifestazione insieme agli atleti più forti attualmente in circolazione e confrontare i propri tempi con quelli dei primi classificati. Quello che non cambierà nemmeno quest’anno saranno l’accoglienza fraterna e i panorami autentici e selvaggi che hanno da sempre contraddistinto questo territorio.

Descrizione percorso:

Partenza dal campo sportivo di Esino Lario. Ci si dirige verso l’alpe Cainallo attraversando l’antico abitato di Esino Superiore e la storica mulattiera che conduce al Vo’ di Moncodeno, ultimo punto raggiungibile via auto (solo per il pubblico, mi raccomando). Da questo ampio spiazzo verde il sentiero si assottiglia e scopre i suoi denti aguzzi. Senza la possibilità di rallentare il ritmo di respiro si punta dritti verso la vetta del monte Pilastro. Raggiunta la cima si saranno percorsi poco più di 1000m di dislivello positivo in soli 6 km di sviluppo. Il panorama qui si apre maestoso davanti agli occhi degli atleti che però non avranno il tempo di guardarsi attorno nemmeno per un istante. Si può restare a bocca aperta purché ci si ricordi comunque di respirare. Senza batter ciglio si punta lo sguardo verso valle e si scende dal versante ovest del Monte Croce per 4 km di picchiata violenta verso i boschi di Ortanella (ecco il perché della Croce). Un breve passaggio dall’alpe di Esino per lanciarsi addosso un bicchiere d’acqua fresca e si riparte per i 5 km più corribili della giornata. Da qui fino al traguardo chi non corre viene superato. Gli ultimi 500m di gara prima del traguardo sono sempre stati la sorpresa più sgradita di tutti i nostri affezionati partecipanti, fateveli raccontare da loro!

Info tecniche:

DATA EVENTO: 21 Maggio 2023 PARTENZA GARA ORE 9.30

LOCALITÀ: Esino Lario (Lecco)

PERCORSO: Distanza 18 Km

Dislivello positivo 1.200 m

MEDIA:

Web – www.esinoskyrace.it

Facebook – esinoskyrace

Instagram – @esinoskyrace

Email – info@esinoskyrace.it

Cell. 3771944822 Roberto

TERMINE ISCRIZIONE 16 Maggio 2023, possibilità di iscrizione il giorno della gara

ALTRE INFO: Presenza cancelletto Loc. Monte Pilastro (6 Km) max 2.30h.

Presenza ristori sul percorso e pranzo finale per gli atleti.